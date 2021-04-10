Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции

В субботу утром автобус, перевозивший российских туристов, попал в ДТП в Турции. Он съехал с дороги и перевернулся. В результате один человек погиб, а многие из пассажиров получили различные травмы.

Происшествие произошло в 9.30 утра по местному времени на трассе Конья - Аксарай. По предварительным данным, полученным от местной полиции, водитель не справился с управлением на обледенелой дороге, вылетел в кювет, где транспортное средство опрокинулось на бок. Пассажиры сами и при помощи других выбирались наружу через разбитое лобовое стекло. Все они граждане России, находившиеся на отдыхе в Турции по линии туроператора "Пегас туристик".

Представитель генконсульства РФ в Анталье рассказал, что в происшествии пострадали 26 россиян, а всего их в автобусе было 32, еще один человек скончался.

Позднее в МИД РФ уточнили, что ранения получили 14 человек, и подтвердили гибель россиянки. Ей оказалась жительница Хакасии, о чем сообщил глава региона Валентин Коновалов. Губернатор пообещал поддержку родственникам погибшей и выразил соболезнования.

Всего за медицинской помощью обратилось пятеро пострадавших, из которых трое были госпитализированы с ушибами и переломами различной степени тяжести. По словам представителя посольства РФ, выписка двоих туристов планировалась в течение того же дня. При этом остальные россияне разместились в одном из отелей города Конья. Впоследствии они должны вернуться в гостиницы по месту отдыха, "как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия", объяснил дипломат.

В свою очередь, в Ростуризме заверили, что ведомство "держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса". Там также сообщили, что сотрудники посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место аварии для консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств произошедшего.

"Посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями", - говорится в сообщении Ростуризма.