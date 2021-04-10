В перевернувшемся в Турции автобусе погибла жительница Хакасии

Туристкой, погибшей сегодня в ДТП с автобусом в Турции, оказалась жительница Хакасии. Об этом сообщил "ВКонтакте" глава региона Валентин Коновалов.

Губернатор выразил свои соболезнования близким погибшей и заверил, что им окажут всю необходимую поддержку.

Напомним, автобус с 32 российскими туристами, ехавшими в Каппадокию, попал в ДТП на трассе Конья - Аксарай сегодня утром. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением на обледеневшей дороге. В итоге автобус съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии погибла женщина, еще 14 человек пострадали. Как минимум трое из них госпитализированы с переломами. Остальных до выяснения всех обстоятельств ЧП и улучшения метеоусловий разместили в одном из отелей города Конья.