Эксперты прокомментировали снижение уровня бедности в России

Адресная поддержка семей с детьми с невысокими доходами в период пандемии сыграла главную роль в снижении уровня бедности в России, считает председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Остановить рост бедности в период пандемии - достаточно сложно. Но благодаря тому, что максимальное количество средств и сил было брошено именно на развитие социальной политики, адресности, быстрой помощи тем, кто оказался в трудной ситуации, - удалось добиться того, что уровень бедности снизился", - пояснила она журналистам.

Сенатор отметила, что большая часть предпринимаемых шагов касалась семей с детьми. "Это и единовременные выплаты, и постоянные, системные меры поддержки - в том числе, выплата на детей от 3 до 7 лет. Этот подход себя оправдал", - подчеркнула Святенко.

Эффективно, по ее словам, работает и программа "Социальный контракт". "Крайне важно - дать человеку возможность перейти на самообеспечение. В прошлом году у нас был только пилот - в 21 регионе социальные контракты заключались с помощью федерального софинансирования. Но с этого года такой инструмент помощи доступен по всей стране", - уточнила Инна Святенко.

Снижение уровня бедности - это совокупность факторов, отмечает председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты России, председатель Общественного совета Минтруда России Елена Тополева-Солдунова. Она напоминает, что с нынешнего года более мягкими стали требования по выплатам на детей до 3 лет. "Критерии нуждаемости были увеличены с 1,5 до 2 прожиточных минимумов на человека, а сами выплаты теперь полагаются семьям до достижения ребенком 3 лет, а не 1,5, как это было ранее. Такие измененные критерия как раз учитывают те колебания доходов, которые происходят в семьях после рождения ребенка.

Впервые помощь, нацеленную именно на бедные - малообеспеченные - семьи на федеральном уровне ввели на детей от 3 до 7 лет. Все это заложило системную основу для вывода из бедности самых уязвимых семей - семей с детьми", - подчеркивает эксперт. Она также добавила, что в самый сложный период пандемии государство поддержало семьи с детьми единовременными выплатами.

В четвертом квартале прошлого года ключевую роль в снижении уровня бедности сыграла и нормализация рынка труда. Снижение уровня безработицы в четвертом квартале было достаточно существенным.

Хотя, как напомнил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин, в середине 2020 года люди сталкивались с потерей рабочих мест.

"То, что уровень бедности снизился - результат очень системной, прицельной работы. В первую очередь, конечно, сказывается нормализация ситуации на рынке труда. При этом напомню, что меры по восстановлению занятости были направлены, в первую очередь, на те категории граждан, которые имеют невысокие заработки и больше всего страдают при кризисах на рынке труда. Свой эффект - и очень существенный - имели и единовременные выплаты.

Важно, что в этот период государство пересмотрело и подход к оказанию помощи, максимально упростив все бюрократические процедуры. Это позволило быстро доводить средства, оперативно оказывать поддержку в сложной ситуации.

И эта работа в 2021 году, очевидно, продолжается. В каждом регионе - своя программа по снижению напряженности на рынке труда. Во всех субъектах в этом году будет действовать механизм социального контракта с федеральным софинансированием. Направления соцконтракта - это и развитие личного подсобного хозяйства, и помощь в поиске работы, включая обучение. То есть, это те мероприятия, которые, с учетом "портрета бедной семьи" действительно будут иметь эффект", - добавил Платыгин.

Напомним, что сегодня Росстат опубликовал данные по уровню бедности. По данным статистического ведомства, в конце прошлого года число бедных в России снизилось до 13,5 млн человек или 9,2% населения страны.