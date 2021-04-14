ФАС проверит цены на гостиницы в России

Ранее Совет Федерации поручил комитету по соцполитике и ФАС следить за ситуацией с ростом цен на туристические путевки на российские курорты. С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В понедельник Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Эти меры будут действовать с 15 апреля по 1 июня.

Туроператоры уже начали предлагать путешественникам заменить туры в Турцию альтернативными вариантами по России. Прямой альтернативой могут стать черноморские курорты, а также отдых в Абхазии, рассказал "Российской газете" генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.