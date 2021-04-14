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14.04.2021 20:22
Рубрика: Экономика

ФАС проверит цены на гостиницы в России

Текст: Василий Кошкин
ФАС получило обращение о росте цен на гостиничные услуги в России. Данные приняты в работу, сообщили ТАСС в ведомстве.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Ранее Совет Федерации поручил комитету по соцполитике и ФАС следить за ситуацией с ростом цен на туристические путевки на российские курорты. С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Как поддержат туристов и туроператоров из-за закрытия Турции

В понедельник Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Эти меры будут действовать с 15 апреля по 1 июня.

Туроператоры уже начали предлагать путешественникам заменить туры в Турцию альтернативными вариантами по России. Прямой альтернативой могут стать черноморские курорты, а также отдых в Абхазии, рассказал "Российской газете" генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.

Экономика Туризм Экономика Товары и цены Правительство ФАС

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