Главную роль в "Хандре" сыграет Москва

"Хандра". Молодежная комедия. Реж. Алексей Камынин. В ролях Данила Якушев, Михаил Тройник, Кирилл Ковбас, Екатерина Агеева, Ксения Зуева. 100 мин. 18+

Зрители онлайн-фестиваля "Дубль дв@" помнят дебютную драму Алексея Камынина "Ложь или действие", где уже чувствовалось незаурядное режиссерское дарование. Но ничто там не предвещало столь резкого поворота в другую стилистику и другой жанр. Бывший выпускник журфака МГУ, а потом мастерской Владимира Хотиненко, Владимира Фенченко и Павла Финна на Высших курсах сценаристов и режиссеров, Камынин в "Хандре" сделал заявку на кинематограф нового поколения - со своим голосом, языком, способом общаться со зрительным залом, с новой мерой искренности и естественно присущего возрасту оптимизма. Не провожу прямых аналогий, но, помнится, примерно такой же свежестью повеяло с экранов, когда после потока стандартно официального бодрячества в 60-е годы в наше кино ворвались лучшие "поколенческие" фильмы с образами, звуками, ритмами и воздухом современной жизни страны и просыпающейся от гипноза Москвы.

В "Хандре" тоже Москва - главный герой. И три парня из московской съемной квартиры пытаются найти в огромном городе свое место. Действие происходит в наши дни, и автор утверждает, что многие коллизии его фильма случайно совпадают с личными обстоятельствами его жизни и жизни его друзей (финальные титры даже напомнят о прототипах). Но все это парадоксальным образом вросло в нашу новейшую историю с празднованием 60-летия Октября и перечнем членов Политбюро по радио - таким бесконечным, что, кажется, время остановилось (а оно и впрямь остановилось!). С то ли самим Тарковским, то ли с его современным двойником, затевающим новый "Солярис", но снимающим, похоже, нового "Рублева". С суперзвездами в эпизодических ролях и менее известными, но очень хорошими актерами (Данила Якушев, Михаил Тройник, Кирилл Ковбас) в главных. С Валерием Гаркалиным в его комически трагической роли типового продюсера, всегда готового выполнить партийное задание. С роскошной стилизацией под немое кино - рекламу холодильников. С остроумным экивоком в сторону новейшего феминизма, одним хуком посылающего сильный пол в аут. С кинорежиссерами и диджеями, с неизбежными теперь эсэмэсками и телефоном, подло читающим наши мысли.

И еще радует в "Хандре" качество. Профессионализм и даже перфекционизм всех звеньев съемочного процесса, его уже нетипичная для нашего кино культура. Авторы обошлись без мусора современной жизни - их интересует сущностное. Обошлись без тусклого бытоподобия - не погрешив против правды быта. Обошлись без всего, что делает искусство унылым подражанием реальности - сняли кино как субъективную, и потому захватывающую рефлексию своего времени. То есть сделали авторское кино, способное заинтересовать массовую аудиторию.

"Свет колебаний". Реж. Егор Воронин. 21 мин. 12+

Молодая пара спешит на собственную свадьбу - счастливейший для них день! Лучезарное настроение внезапно обрывает дорожный инцидент: их свадебный лимузин сбивает прохожего. Обе стороны отделались легким испугом, но эта неожиданная встреча все круто изменит…

23-летний режиссер Егор Воронин объясняет свой замысел так. "Мы часто обманываем сами себя, и порой это доходит до безвыходных, тупиковых ситуаций. Самая опасная ложь - самому себе. Насколько человек искренен с самим собой? Этот вопрос гораздо серьезней, чем кажется. В конце концов, мы перестаем отличать то, чего на самом деле хотим и что чувствуем, от того, что является придуманным, одобряемым обществом и социально приемлемым".

Разбираться во всем этом предстоит многоопытным зрителям нашего фестиваля - они уже и не такое видели.

Зрители о фильмах

"Майя и Мортограф"

Ничего, что я не по-английски? Феерический фильм! Просто окунулась в чистой воды Серебряный век, во времена, когда эстетствующая литературно-художественная богема Петербурга собиралась в кабаре "Бродячая собака"; для утонченной женщины ночь всегда новобрачная, ножки пледом закутайте... У них это тоже была обратная перспектива, да они этого и не скрывали... Правда, Мортограф читает стихи не из Серебряного века, а из Киплинга "Жил-был дурак" и "Что за женщина жила", но они тоже замечательно вписываются в Reserve, так сказать, Perspective. Люблю такие умные фильмы, когда автор бросает маячки: узнают или не узнают - ему неважно, важно бросить. Тут и танцовщицы со свечами "от Тышлера" на голове, тут и сам чёрт лёгок на помине. - Что за чёрт! - восклицает Майя, сломав ноготь и - вот он, тут как тут, чёрный пудель из "Фауста". Тут и дядюшка Фрейд с "таким большим" пистолетиком... Тут и "Новая соль" - реклама на грузовичке, а старую (вы - соль земли) держим в уме, тем более что как раз и храм перед глазами со Спасителем на фронтоне - спаси себя сам... Можно сказать - заумь, абсурд, бросьте представлять себе, жизнь проще - тоннель вечного однообразия. Ну а можно посмотреть на жизнь с точки зрения Reserve Perspective? Не убудет, тем более, вот она, прекрасная возможность - фильм "Майя и Мортограф" +10! Спасибо.

Алла Ивановна

"Смерть нам к лицу"

Поняв, что за тема, решила: тяжело, смотреть не буду. Но зацепилась и не смогла оторваться. Реалии нашей действительности, драма и юмор (совсем как в жизни!), а главное - замечательные актерские работы. Прекрасные ребята - главные герои, юные, трогательные, я им поверила и сопереживала! Все хороши. Тонкая работа Полины Ауг, убедителен поначалу смешной Кирилл Ковбас. Роль песен невнятна. Такие модные рэп-рок-высказывания в фильмах становятся штампом. Понравилась лишь последняя песня - на титрах. Спасибо за впечатление от фильма.

Ольга Молчанова