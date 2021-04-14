Госсоветник получил 12,5 лет колонии за госизмену

В среду Мосгорсуд вынес приговор, признав виновным подсудимого Воробьева А.В. Ему вменялось совершение преступления по статье 275 Уголовного кодекса РФ "государственная измена". Мужчине в итоге назначили наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Дополнительное наказание - ограничение свободы на 2 года после освобождения. Гособвинитель просил отправить Воробьева на 13 лет в колонию строгого режима с ограничением свободы на 2 года, а также со штрафом. Наказание по данному составу преступления предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

В Мосгорсуде отметили, что уголовное дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в материалах расследования присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".

По этой же причине не проводилась фото- и видеосъемка судебного заседания.

Известно лишь, что осужденный являлся чиновником. Так как на основании статьи 48 Уголовного кодекса РФ Воробьев был лишен классного чина - действительный государственный советник 3-го класса.

Днем ранее стало известно о заключении под стражу специализирующегося на гиперзвуковой авиации профессора МФТИ Валерия Голубкина. Он также проходит подозреваемым по уголовному делу о государственной измене.