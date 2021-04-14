Грузия анонсировала вывод 860 военных из Афганистана

Вместе с остальными странами НАТО официальный Тбилиси объявил о выводе из Афганистана своего воинского контингента. Вывод будет проходит в соответствии с согласованным альянсом графиком.

"НАТО приняла решение поэтапно до сентября текущего года завершить миссию в Афганистане. - цитирует ТАСС премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. - Соответственно, Афганистан по установленному с НАТО графиком покинут и грузинские подразделения".

Он также уточнил, что на сегодняшний день в миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка" участвуют 860 грузинских военнослужащих.