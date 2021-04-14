НАТО договорился о начале вывода войск из Афганистана

Как отмечается, такое решение было принято после того, как президент США Джозеф Байден заявил, что намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября.
"Присутствие американских военнослужащих в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство этой азиатской республики", заявил Байден 14 апреля, выступая с речью, посвященной американскому присутствию в Афганистане.
Также он попросил другие страны, включая Россию, Китай, Индию, Пакистан, "больше делать для поддержки этой страны". По его словам, вывод военнослужащих США может начаться уже в мае.
Талибы также заявили ранее, что отказываются участвовать в конференциях по афганскому урегулированию до вывода войск.
В настоящее время в Афганистане расквартированы порядка 10 тысяч военнослужащих НАТО, в том числе - примерно 3,5 тысячи из США.