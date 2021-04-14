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14.04.2021 11:45
Рубрика: Легковые авто

Илон Маск хотел передать Tesla главе Volkswagen

Текст: Константин Руссов
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Нынешний генеральный директор концерна Volkswagen Герберт Дисс мог стать главой Tesla. Бизнесмен Илон Маск, являющийся руководителем американских компаний Tesla и SpaceX, предлагал ему соответствующий контракт.

Фото: www.autoweek.nl
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Немецкий топ-менеджер в конце 2014 года ушёл из BMW. Уже летом 2015 года Дисс стал работать в Volkswagen. По информации Business Insider, до этого времени Маск, который планировал уйти с поста генерального директора Tesla, из-за взаимного уважения хотел привлечь Дисса к управлению Tesla.

Несмотря на то, что у Дисса на руках был трудовой договор с Tesla, он не стал подписывать документ. Причины отказа от предложения Маска не сообщаются.

В итоге Маск остался у руля Tesla, а Дисс активно сосредоточился на разработке электромобилей Volkswagen.

"Соперничество с американской корпорацией идёт на пользу всей автомобильной промышленности", - убеждён Дисс.

Отметим, Герберт Дисс познакомился с Илоном Маском ещё в период работы в BMW. Немец поверил как в будущее электрокаров, так и в успех предпринимателя из США. Топ-менеджер Volkswagen положительно высказывался о Tesla Model Y. В прошлом году руководителю Tesla удалось оценить электрическую модель от Volkswagen - ID.3.

#Volkswagen #Tesla