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14 апреля 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 14 апреля 2021 № 53-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 28 изложить в следующей редакции:

"28. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области совместно с Департаментом развития информационного общества Ивановской области обеспечить до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области приостановление использования для оплаты льготного проезда транспортного приложения социальных карт жителя Ивановской области и статуса "льготной транспортной карты", присвоенного банковским картам национальной платежной системы "Мир", у льготополучателей в возрасте 65 лет и старше, за исключением:

работников медицинских организаций;

лиц, имеющих банковские карты национальной платежной системы "Мир" с присвоенным статусом "льготной транспортной карты", которые прошли курс вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.

Сведения о прохождении лицами в возрасте 65 лет и старше курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, представляются в территориальный орган Департамента социальной защиты населения Ивановской области гражданином либо медицинской организацией на основании письменного согласия гражданина о передаче указанных сведений в целях организации льготного проезда.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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