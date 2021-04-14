Как рынок нефти отреагирует на сближение США и России

Телефонная беседа президентов США и России породила надежду на возможное улучшение отношений двух стран, накопивших множество противоречий. Но даже если сближение произойдет, оно едва ли затронет нефтегазовую отрасль, где США и Россия останутся конкурентами и соперниками. Не исключено и дальнейшее ужесточение санкций против отечественных нефтегазовых проектов, считают эксперты.

Цены на нефть отреагировали на телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена резким, но скромным ростом, чуть более 1%, ненадолго поднявшись выше 64 долларов за баррель. Последующий рост котировок на информации Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране оказался более значительным и продолжительным.

Политические факторы всегда были важным драйвером для нефтяных цен, но в краткосрочном периоде, считает эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. Они могут повлиять на волатильность или кратковременно изменить уровень цен в момент важных деклараций, однако решающая роль все равно остается за фундаментальными рыночными факторами.

"Если все же представить, что произойдет улучшение отношений США и России, то это снизит геополитические риски на нефтегазовом рынке, но и о высоких ценах на сырье тогда тоже стоит забыть", - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Риски увеличивают активность спекулянтов на рынке, которые в конечном итоге всегда играют на повышение, а без них цены стабилизируются, уточнил Симонов.

Для России закрепление цен на сегодняшнем уровне будет означать получение предсказуемых доходов бюджета и пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также стабилизацию ситуации на топливном рынке. Причем после применения новых правил расчета демпфера для нефтеперерабатывающих предприятий с мая этого года можно ожидать прекращения роста цен на автомобильное топливо.

Для России закрепление котировок нефти на сегодняшнем уровне означает получение предсказуемых доходов бюджета и стабилизацию цен на бензин

С другой стороны, коридор котировок нефти 60-70 долларов в существующих налоговых условиях оставляет нерентабельными для разработки множество месторождений трудноизвлекаемой нефти, не говоря уже об освоении запасов арктического шельфа. Не повысят такие цены и инвестиционную активность компаний нефтегазового сектора. В том числе отрасль не станет привлекательнее для иностранных вложений в отечественные проекты, многие из которых к тому же находятся под санкциями.

С точки зрения Симонова, изменения отношений к нефтегазовой отрасли России в США не предвидится. Лакмусовая бумажка - "Северный поток-2", и пока разговоры идут лишь о применении новых санкций США к российскому проекту. Мы останемся конкурентами на всех возможных рынках сбыта, считает эксперт.

Аналогичного мнения придерживается замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, который напомнил, что многие политологи рисовали совершенно фантастические картины в оптимистических тонах, когда готовилась встреча Путина и Трампа, которая в результате никак не повлияла на реальное положение дел.