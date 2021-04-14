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14.04.2021 00:18
Рубрика: Спорт

КДК не получал видео с визитом предполагаемого сотрудника "Спартака" в судейскую

Текст: Артур Нанян

В КДК РФС не поступало видео с начальником московского "Спартака" Василием Козловцевым, находящимся в судейской стадиона "Локомотива" после матча этих команд в прошлое воскресенье. Об этом championat.com сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Спартак" требует наказать "Локомотив" за появление Сухины в судейской

Напомним, что после дерби разгорелся скандал, поскольку начальник "Локомотива" Станислав Сухина зашел в судейскую за час до начала встречи. По регламенту представители клубов не имеют права посещать судейскую комнату ни до игр, ни во время, ни после них.

Большие вопросы к работе главного арбитра дерби Кирилла Левникова были у "Спартака". "Красно-белые" считали, что рефери мог трижды назначить пенальти в ворота хозяев. При этом экспертно-судейская комиссия РФС признала все решения Левникова верными.

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