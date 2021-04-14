КДК не получал видео с визитом предполагаемого сотрудника "Спартака" в судейскую

В КДК РФС не поступало видео с начальником московского "Спартака" Василием Козловцевым, находящимся в судейской стадиона "Локомотива" после матча этих команд в прошлое воскресенье. Об этом championat.com сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Напомним, что после дерби разгорелся скандал, поскольку начальник "Локомотива" Станислав Сухина зашел в судейскую за час до начала встречи. По регламенту представители клубов не имеют права посещать судейскую комнату ни до игр, ни во время, ни после них.

Большие вопросы к работе главного арбитра дерби Кирилла Левникова были у "Спартака". "Красно-белые" считали, что рефери мог трижды назначить пенальти в ворота хозяев. При этом экспертно-судейская комиссия РФС признала все решения Левникова верными.