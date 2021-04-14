"Ливерпулю" нужно отыграть фору в два мяча у мадридского клуба

14 апреля станут известны последние два участника полуфинала Лиги чемпионов. Они определятся по итогам встреч "Боруссия" (Дортмунд) - "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" - "Реал".

Неделей ранее победы одержали "Реал" и "Сити": мадридский клуб выиграл со счетом 3:1, а "горожане" - 2:1. Единственное, что может радовать болельщиков "Ливерпуля", - выездной гол в Мадриде. Мяч Мохаммеда Салаха оставил кое-какие шансы "красным" на выход в полуфинал. Положение у команды Клоппа сейчас уж точно лучше, чем два года назад, когда они проиграли в первом полуфинальном поединке "Барселоне" 0:3.

- Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Мы предпримем попытку - это наша обязанность. Именно с такими мыслями "Ливерпуль" подходит к матчу. Я соперничал с "Реалом" несколько лет назад, будучи тренером "Боруссии". Мы уступили 0:3. Журналисты после поединка спрашивали меня - закончено все или нет? Я сказал, что скорее всего. Дома мы повели 2:0 и чуть не сотворили сенсацию. Игра гораздо важнее. Нам надо постараться победить, а там посмотрим, - подчеркнул рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Неделю назад "Реал" победил дома английскую команду - 3:1

Удивительно, как "Реал" при Зидане умеет собраться в нужный отрезок сезона. Мадридская команда не проигрывает во всех турнирах в 13 матчах: за этот промежуток одержано 11 побед, в том числе на выходных в "эль-класико" над "Барселоной", при двух ничьих. К слову, "королевский клуб" проходил дальше в плей-офф Лиги чемпионов после выигрыша в первом поединке в 15 из 16 последних случаев. Кроме того, испанский суперклуб одолел "Ливерпуль" в четвертый раз подряд. Общий счет - 10:2.

Тем временем

КДК РФС рассмотрел все спорные эпизоды во время матча "Локомотив" - "Спартак" (2:0) в 25-м туре Премьер-лиги. Во-первых - все решения арбитра Кирилла Левникова признаны верными, хотя "красно-белые" считают, что рефери мог назначить три пенальти в ворота "железнодорожников". Спартаковцы наказаны на один поединок без зрителей условно за оскорбления фанатами в адрес голкипера "Локомотива" Гильерме. В свою очередь Гильерме дисквалифицирован на две встречи (с "Ростовом" и "Тамбовом") за провокационные жесты в адрес болельщиков "красно-белых".

Где будем смотреть

14 апреля, среда, "Матч ТВ"

21.55. "Ливерпуль" - "Реал". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

21.55. "Боруссия" (Дортмунд) - "Манчестер Сити". Прямая трансляция.