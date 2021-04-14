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14.04.2021 13:11
Рубрика: Власть

Медведев: Работа над новым КоАП должна завершиться в этом году

Текст: Владислав Куликов
Фото: Юлия Зырянова/РИА Новости Фото: Юлия Зырянова/РИА Новости
Фото: Юлия Зырянова/РИА Новости

Новый Кодекс об административных правонарушениях должен быть более четким и понятным и направлен на реальную защиту прав граждан. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании коллегии Министерства юстиции России.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"В течение текущего года нужно завершить работу над проектом нового Кодекса об административных правонарушениях. Это большая, масштабная работа", подчеркнул Дмитрий Медведев.

В свою очередь министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что ведомство завершило работу над проектом общей части нового Кодекса об административных правонарушениях. В ближайшее время ее разместят для ознакомления.

"Новый КоАП и Процессуальный КоАП находятся на высокой стадии согласования, мы обсуждаем текст законов как с органами власти, парламентариями, так и с общественностью, учитываем позицию регионов. На сегодняшний день закончена работа над проектом общей части КоАП, и в ближайшее время она будет размещена для ознакомления на сайте Минюста России", - сказал он.

Он особо подчеркнул, что в целом Кодекс должен из репрессивного документа стать документом охранительным. "Мы сокращаем количество составов, усиливаем профилактические меры, снижаем административную нагрузку на бизнес", - сообщил министр.

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