Медведев: Работа над новым КоАП должна завершиться в этом году

Новый Кодекс об административных правонарушениях должен быть более четким и понятным и направлен на реальную защиту прав граждан. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании коллегии Министерства юстиции России.

"В течение текущего года нужно завершить работу над проектом нового Кодекса об административных правонарушениях. Это большая, масштабная работа", подчеркнул Дмитрий Медведев.

В свою очередь министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что ведомство завершило работу над проектом общей части нового Кодекса об административных правонарушениях. В ближайшее время ее разместят для ознакомления.

"Новый КоАП и Процессуальный КоАП находятся на высокой стадии согласования, мы обсуждаем текст законов как с органами власти, парламентариями, так и с общественностью, учитываем позицию регионов. На сегодняшний день закончена работа над проектом общей части КоАП, и в ближайшее время она будет размещена для ознакомления на сайте Минюста России", - сказал он.

Он особо подчеркнул, что в целом Кодекс должен из репрессивного документа стать документом охранительным. "Мы сокращаем количество составов, усиливаем профилактические меры, снижаем административную нагрузку на бизнес", - сообщил министр.