МИД РФ: Отсрочка вывода войск НАТО из Афганистана чревата эскалацией

Перенос на 11 сентября вывода иностранных войск из Афганистана чреват эскалацией конфликта в этой стране и может подорвать усилия по началу прямых межафганских переговоров, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обнародовал план по выводу контингента НАТО из Афганистана до 1 мая 2021 года. Однако новый президент Джозеф Байден заявил 13 апреля, что в эти сроки уложиться не получится и назвал новую дату вывода военнослужащих - 11 сентября 2021 года. В настоящий момент контингент НАТО в Афганистане составляет около 10 тысяч военнослужащих, из них порядка 3,5 тысячи - американцы, включая как военных (2,5 тысячи человек), так и обслуживающий персонал.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) уже заявило, что отказывается от участия в конференциях по межафганскому урегулированию до вывода войск. Между тем ближайшая такая конференция намечена на 24 апреля - 4 мая в Стамбуле.

"Анонсированное Вашингтоном намерение вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября сего года является очевидным нарушением американо-талибского соглашения, подписанного 29 февраля 2020 года и предусматривающего полный вывод войск США до 1 мая сего года. В связи с этим вызывает озабоченность возможная эскалация вооруженного конфликта в Афганистане в ближайшее время, что в свою очередь чревато подрывом усилий по началу прямых межафганских переговоров", - сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также дипломат подчеркнула, что российская сторона подтверждает "свою заинтересованность в сохранении перспективы конструктивного диалога противоборствующих афганских сторон, ведущего к прекращению многолетней войны в Афганистане и становлению страны в качестве мирного, независимого и нейтрального государства".