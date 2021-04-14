Минюст создаст единый реестр адвокатов России

Министерство юстиции России готовит законопроект, предполагающий создание Единого федерального реестра адвокатов России. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на расширенной коллегии ведомства.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Сегодня в каждом регионе ведутся отдельные реестры. Однако адвокат, независимо от того, в какой бы регионе ни числился, имеет право работать на всей территории страны.

Проектом, который подготовлен ведомством, предлагается создать Единый федеральный реестр адвокатов Российской Федерации, который станет единственным официальным и актуальным информационным источником об адвокатах", - сказал Константин Чуйченко.

Необходимость проверить, действительно ли у человека есть статус адвоката, и действующий ли это статус, возникает, например, при посещении защитниками следственных изоляторов. Адвокат, статус которого приостановлен, не имеет права практиковать.

"В данным проекте предлагается создать Единый федеральный реестр адвокатов Российской Федерации, который станет единственным официальным и актуальным информационным источником об адвокатах", - сказал он. По словам министра, также прорабатывается вопрос целесообразности создания Единого федерального реестра адвокатских ордеров.