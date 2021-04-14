Минстрой поддержал идею продления программы льготной ипотеки

Минстрой поддерживает идею продления программы льготной ипотеки, при этом одна из основных задач, по мнению замглавы Минстроя Никиты Стасишина, включить в нее строительство индивидуального жилья.

Сейчас Минстрой заканчивает подготовку нормативных правовых актов о том, чтобы "ипотечное меню" (помимо программы ипотеки с господдержкой под 6,5% среди льготных программ есть еще семейная, дальневосточная, сельская ипотека) распространялось на индивидуальное жилищное строительство.

"Программа (ипотеки с господдержкой. - прим.ред.) сегодня с учетом ситуации с ключевой ставкой логична. Посмотреть, как ее поднастроить, дифференцировать и включить в нее возможности ИЖС - вот задача, над которой внутри правительства мы трудимся с финансовым блоком и со всей командой Центрального банка", - сказал Стасишин в ходе панельной дискуссии "Льготная ипотека: как и где ее продлить" в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ). Соорганизатором дискуссии стала "Российская газета".

Программа льготной ипотеки с господдержкой была введена в апреле 2020 года для поддержки как строительной отрасли, так и покупателей жилья в период пандемии. По данным Центробанка, в июле-декабре 2020 года ежемесячно выдавалось в среднем более 180 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 470 млрд руб. В те же месяцы 2019 года количество кредитов было около 115 тысяч на 265 млрд руб.

По программе льготной ипотеки можно получить кредит на жилье в новостройке по ставке не выше 6,5%. При этом к 9 апреля средневзвешенная ставка по этой программе составляла 5,99%. Максимальный размер кредита - 6 млн рублей, а для столичных регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 15%.

Льготная ипотека первоначально действовала до ноября 2020 года, затем программа была продлена до июля 2021 года. Сейчас идут дискуссии об условиях дальнейшего продления программы.

Красноярский экономический форум проводится с 2004 года и является ключевой деловой площадкой Сибири для диалога между властью, бизнесом и экспертами. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией КЭФ проходит в гибридном - онлайн и офлайн - формате.