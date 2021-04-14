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14.04.2021 20:36
Рубрика: Экономика

Минтруд прокомментировал данные о снижении уровня бедности в России

Текст: Василий Кошкин
Меры, принятые в России во время пандемии коронавируса, позволили снизить уровень бедности в стране. Об этом заявили в Минтруде, комментируя данные Росстата за 2020 год.
Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"Акцент был сделан на поддержку семей с детьми. Существенно смягчились критерии выплаты на детей до 3 лет. В 2020 году впервые была введена на федеральном уровне поддержка для семей с детьми от 3 до 7 лет включительно, в рамках которой малообеспеченные семьи получали половину прожиточного минимума на ребенка этого возраста", - отметили в Минтруде, добавив, что большой вклад в снижение уровня бедности внесли и единовременные выплаты семьям с детьми.

В ведомстве добавили, что в четвертом квартале 2020 года удалось стабилизировать ситуацию на рынке труда.

"В 2021 году планомерная работа по снижению уровня бедности будет продолжена. Достижению плановых показателей будет способствовать увеличение размеров выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, распространение механизма социального контракта во всех регионах страны, а также меры по возвращению уровня занятости к допандемическим показателям", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее Росстат заявил, что в конце прошлого года число бедных в России снизилось до 13,5 млн человек (9,2% населения). При этом еще в третьем квартале доходы ниже прожиточного минимума имели 18,8 млн человек (12,8% населения).

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