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14.04.2021 09:15
Рубрика: Легковые авто

На крышу BMW упала бетонная колонна

Текст: Григорий Гомельчук

В Мюнхене 23-летний водитель BMW M2 бодро стартовал со светофора, но не справился с управлением и врезался в рекламную конструкцию из бетона.

Фото: скриншот с youtube.com
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В результате тяжеленная колонна высотой около четырех метров подломилась и шмякнулась на крышу машины точно посередине.

Крыша немного промялась в районе лобового стекла, но в целом выдержала удар: водитель остался цел и невредим, и смог самостоятельно покинуть машину. Полиция начала расследование инцидента и, возможно, горячему водителю BMW скоро предъявят какие-то обвинения.

BMW M2 Competition, попавший в аварию, оснащен двигателем мощностью 405 л.с. и разгоняется до 100 км/ч всего за 4,3 секунды - трудно удержаться, чтобы не погонять.