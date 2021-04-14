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14.04.2021,  
13:34
Текст:  Алексей Брусилов

Ночную стрельбу из пушки вертолета Ми-24П в Сирии показали на видео

Сирийские ударные вертолеты применяются не только днем, но и в ходе выполнения боевых задач ночью. Так, в Сети появились кадры атаки Ми-24П наземной цели, производимой в темное время суток.

Противник был обстрелян из спаренной 30-мм автоматической пушки ГШ-30К. Это орудие считается одним из самых мощных среди тех, что применяются на винтокрылых машинах.

Его вес составляет 126 кг, длина - 2,40 метра. Темп стрельбы - 2460-4000 выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда - 900 метров в секунду. Боекомплект - 750 выстрелов.

Разработка осуществлялась в тульском Конструкторском бюро приборостроения под руководством Василия Грязева и Аркадия Шипунова. Производилось изделие в Коврове, на Заводе имени В. А. Дегтярева.

Кроме снарядов такой "летающий танк" может обрушить на противника и другие боеприпасы. Например, 80-мм неуправляемые авиационные ракеты С-8 массой до 15,2 кг и дальностью полета до 2200 метров.

Фото: Минобороны Украины / wikipedia.org
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10 апреля отмечалось 40-летие начала серийного выпуска данной модификации "двадцать четвертых".

В сирийских военно-воздушных силах эти "вертушки" служат сравнительно недолго - их эксплуатация здесь началась в 2017 году. Но они уже успели продемонстрировать высокую надежность и живучесть, спасая жизни экипажей в самых экстремальных ситуациях.

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