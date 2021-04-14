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14 апреля 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 14 апреля 2021 года № 157 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 14 апреля 2021 г.
Опубликован 14 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", заменив в первом абзаце пункта 2514 слова "от 60 до 65 лет" на "60 лет и старше".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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