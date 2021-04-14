Беспроигрышный оперный хит Генделя прозвучит в беспроигрышном же составе, редко звучащий концерт Шоссона исполнит лучший скрипач России, проект "Все симфонии Шостаковича" продолжит один из самых известных в мире отечественных дирижеров, а международный фестиваль Musica Mensurata представит средневековую придворную музыку.

Кто играет: Ансамбль IL POMO d'ORO (дирижер Филипп Чижевский), солисты Франко Фаджоли, Диляра Идрисова, Юлия Лежнева, Кристиан Адам, Бьяджо Пиццути, Франческа Ашоти.

Что играет: Г.Ф. Гендель - "Орест" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: Несмотря на трагичный сюжет, опера Генделя "Орест" - бушующий роскошный праздник вокального искусства, фейерверк чувств и эмоций. Словом, то, что в полной мере отвечает названию популярного абонемента "Вершины мастерства. Барокко". Ежегодно в рамках этого абонемента звучат шедевры крупнейших мастеров барокко в исполнении мировых звезд оперного искусства. В этом сезоне по понятным причинам зарубежные звезды в Москве пока не выступали. Тем удивительнее встречать в столице мощный оперный десант из Италии во главе со знаменитым контратенором Франко Фаджоли. Впрочем, наши прекрасные соотечественницы Юлия Лежнева и Диляра Идрисова по уровню исполнения не уступают итальянцам. Так что беспроигрышный хит Генделя прозвучит в беспроигрышном же составе.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 16 апреля; 2 000 - 8 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Вадим Репин, Николас Ангелич, "Модильяни-квартет".

Что играет: К. Дебюсси - Соната для скрипки и фортепиано соль минор, М. Равель - Струнный квартет фа мажор, Э. Шоссон - Концерт для скрипки, фортепиано и струнного квартета.

Почему идти: Камерный вечер в зале им. Чайковского, который пройдет в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля, замечателен не только звездным составом исполнителей (Вадима Репина многие почитают за лучшего скрипача России как минимум). Центральное место в программе занимает редко звучащий Скрипичный концерт Эрнеста Шоссона, изначально названный "Песнь торжествующей любви". "Я долго мечтал и в прошлом году нашел время выучить потрясающий Концерт Шоссона для фортепиано, скрипки и струнного квартета, - делится Репин. - И то, что это будет исполнено с легендарным французским пианистом Николасом Ангеличем, большая радость для меня". А какая это будет радость для публики - нечего и говорить.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 19 апреля; 2 000 - 4 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России (дирижер Андрей Борейко).

Что играет: Д. Шостакович - Симфония №4.

Почему идти: "Зарядье" продолжает масштабный проект "Все симфонии Шостаковича", в котором принимают участие лучшие оркестры страны. Неудивительно, что каждый концерт цикла становится событием. Нынешний также не станет исключением: за пультом НФОР - Андрей Борейко, один из самых известных в мире российских дирижеров своего поколения. Четвертая симфония, проникнутая безграничной любовью Шостаковича к Мале­ру, отличается обостренной экспрессией и небывалой (даже для Шостаковича) монументальностью формы. Энергетики этого произведения с лихвой хватает на целый концерт: ни до, ни после исполнять что-либо не требуется. Да и просто невозможно.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 18 апреля; 800 - 3 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский государственный симфонический оркестр кинематографии (дирижер Сергей Скрипка), солисты Дмитрий Илларионов, Борис Андрианов.

Что играет: А. Дворжак - Симфония № 9 ("Из Нового Света"), Х. Родриго - концерт для гитары с оркестром "Аранхуэс", А. Пьяццолла - Концерт для гитары и бандонеона с оркестром (версия для гитары и виолончели с оркестром), Танго" (версия для гитары и виолончели с оркестром), для виолончели и камерного оркестра.

Почему идти: "Каждый, у кого есть нос, должен почуять в ней влияние Америки", - говорил Дворжак про свою сим­фонию "Из Нового Света". Не менее знаменитый Концерт для гитары с оркестром Хуана Родриго "Аранхуэс" пропитан запахом магнолий, пением птиц и журчанием фонтанов. И, наконец, "Воскрешение ангела" и Le Grand tango Пьяццоллы - невероятная смесь традиционного танго и джазовых ритмов. Чтобы сегодня сыграть эти симфонические шлягеры, мало одной только чистой техники - нужно иметь что сказать. Найти нужные слова (или точнее - ноты) предстоит на этот раз Государственному оркестру кинематографии, а также солистам - Дмитрию Илларионову и Борису Андрианову.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 14 апреля; 1 000-1 600 руб.

Фото: Коллегиум Музикум

Кто играет: Ансамбль Labyrinthus.

Что играет: Французская придворная музыка XIV века, музыка при дворе королей Кастилии и Португалии XIII-XIV веков, музыка трубадуров.

Почему идти: Международный фестиваль Musica Mensurata воскрешает музыку, известную по средневековым рукописям. Инструментальные произведения звучат на удивительных старинных инструментах, вокальные - на языках, на которых уже давно никто не говорит. В этом году в программе фестиваля шедевры французских композиторов Машо, Витри и Де ла Круа, придворная музыка короля Кастилии и Леона Альфонсо X Мудрого и короля Португалии Диниша I и творчество трубадуров Бертрана де Борна, Арнаута Даниэля и Гираута де Борнеля. Каждому из трех концертов в соборе Св. Петра и Павла будет предшествовать лекция крупнейшего российского знатока средневековой музыки Данила Рябчикова, а ансамбль Labyrinthus под его руководством представит слушателям описываемые опусы в наилучшем виде.

Где, когда, сколько: Кафедральный собор Св. Петра и Павла; 15, 18, 22 апреля; 1 600 - 4 900 руб.