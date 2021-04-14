Песков назвал условие деэскалации на Украине

Деэскалация на территории Украины может быть только если Киев откажется от провокаций. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге Пескова спросили, пришли ли в ходе телефонного разговора лидеры России и США к пониманию по необходимости деэскалации на границах с Украиной. "Все обеспокоенности кого бы то ни было, в том числе и США, в связи с перемещениями наших Вооруженных сил на территории России мы считаем безосновательными", - подчеркнул Песков.

"На территории Украины деэскалация может произойти только в случае отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На вопрос, послужит ли телефонный разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена деэскалации напряженности на Украине, Песков ответил: "Вашингтон прекрасно может использовать свое влияние на Киев, чтобы побудить отказаться от провокационных действий".