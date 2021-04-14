Песков оценил влияние возможных санкций США на подготовку встречи президентов

Спешить с подготовкой встречи Владимира Путина и Джо Байдена никто не будет, "важно, чтобы подобные инициатива и слова о необходимости диалога коррелировали с реальными делами", - пояснил Песков.

На вопрос, продолжится ли проработка этой темы, если США введут новые санкции в отношении России, Песков подчеркнул: "Тогда в меньшей степени слова будут коррелировать с делом".