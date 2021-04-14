Песков ответил на вопрос о проведении "Бессмертного полка"

Формат проведения акции "Бессмертный полк" в этом году будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос, есть ли примерные сроки, которые определят формат акции, Песков ответил, что "это вопрос к организаторам". Они находятся в контакте с санитарными властями.

Ранее стало известно, что военные парады в честь 76-летия Великой Победы пройдут, помимо Москвы, в 27 городах России, а всего торжественные мероприятия состоятся в 377 населенных пунктах страны.

При этом иностранных гостей на Парад в Москву приглашать не будут.