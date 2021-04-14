Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран

"Несмотря на обилие вопросов, по которым наблюдается абсолютное разногласие, все-таки президенты (Путин и Байден - прим. "РГ") говорили о том, что нужно пытаться друг с другом общаться и разговаривать, но здесь очень важно, чтобы слова совпадали с делом", - заметил пресс-секретарь российского лидера.

Проработать предложения о проведении двусторонней встречи в одной из европейских стран возможно только с учетом анализа реальной ситуации, реальных дальнейших шагов, считает Песков. "Пока говорить о месте или времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам", - уточнил он.