Помощник президента России пригласил на встречу американского посла

Посол США в Москве Джон Салливан был приглашен на встречу с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД России.

В ходе встречи дипломату, в частности, было заявлено, что "если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом".

Ранее президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил провести встречу на территории третьей страны в ближайшие месяцы.