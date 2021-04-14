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14.04.2021 14:09
Рубрика: Происшествия

Прокуроры проследят за соблюдением прав туристов

Текст: Иван Петров
Прокуроры проследят за соблюдением прав российских граждан, купивших туристические туры в Турцию и Танзанию. В связи с ограничением авиасообщения в указанные страны генеральный прокурор Игорь Краснов поручил организовать соответствующий надзор.

"Правительством РФ в связи с ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании принято решение об ограничении с 15 апреля 2021 года по 1 июня 2021 года авиасообщения. В связи с введенными ограничениями органами прокуратуры усилен надзор за соблюдением прав граждан", - рассказали в надзорном ведомстве.

Фото: Reuters
Что делать туристам, купившим туры в Турцию

В Генпрокуратуре заверили, что вопросы об урегулировании претензий, безденежной компенсации и переносе времени вылета находятся на контроле госорганов. То же самое и по поводу возврата стоимости авиабилетов и туристических продуктов. "В случае выявления нарушений законодательства транспортные прокуроры ориентированы на оперативное реагирование", - отметили в ГП, добавив, что данная ситуация остается под особым прокурорским контролем.

Отмечается, что постоянный мониторинг ситуации организован и ведется "во взаимодействии с уполномоченными ведомствами, в том числе Минтрансом России, Росавиацией, Ространснадзором, Роспотребнадзором, Ростуризмом и авиаперевозчиками".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура

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