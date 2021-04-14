Пушков посоветовал Байдену расстаться с иллюзиями до встречи с Путиным

Член Совета член Совета Федерации Алексей Пушков посоветовал президенту США Джо Байдену не заблуждаться относительно того, что он "одарил" Россию предложением провести встречу с Владимиром Путиным. Американский лидер также ошибается, если считает, что держит в своих руках международную повестку дня.

По словам российского сенатора, Байден лишь подтвердил, что Вашингтону не обойтись без диалога с Россией, как и с Китаем. Без такого диалога президент США сам в первую очередь будет выглядеть глупо, написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что если хозяин Белого дома рассчитывает вести диалог с позиции силы, то это третье заблуждение, с которым Байдену необходимо расстаться, и лучше, чтобы он это сделал до встречи с Путиным, если она состоится. "Иначе Байдену придется расстаться с этим заблуждением в ходе самой встречи с российским президентом", - заключил Пушков.

Напомним, во вторник Джо Байден позвонил Владимиру Путину. Лидеры двух стран обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки. Байден предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи.