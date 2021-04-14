Путевки в Турцию и Танзанию можно обменять на туры по России

"Отметим, что по согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России", - говорится в сообщении ведомства.

В Ростуризме открыли "горячую линию" для туристов, куда можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов в Турцию вопросы. Звонок бесплатный.

К помощи туристам также подключился Общероссийский народный фонд, уточнили в Ростуризме. ОНФ также запустил "горячую линию". На вопросы туристов ответят волонтеры в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Основные вопросы, с которым обращаются российские туристы: как вернуть деньги, за приобретенные путевки, что делать туристам, которые сейчас уже отдыхают в Турции или Танзании, что делать, если туроператор не отвечает на звонки, нужно ли, по возвращению в Россию, находится на обязательной самоизоляции и другие, отметили в Ростуризме.

Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции.