Путин заявил о возможном круглогодичном движении по Северному морскому пути

В ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, не исключил президент Владимир Путин на заседании президиума Русского географического общества (РГО).
"Все активнее и активнее мы приступаем к хозяйственному освоению Арктики", - констатировал Владимир Путин. Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот. Таких гигантов, как атомный ледокол "Лидер" еще никогда никто не делал, сравнил он.
"Вчера только говорили о том, что в самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Так наверняка оно и будет", - уверен президент.
Северный флот и РГО проведут в Арктике совместные экспедиции
Это масштабной проект РГО и Северного флота по исследованию арктических архипелагов. Первая комплексная экспедиция в рамках проекта прошла на архипелаге Новая Земля еще весной 2018 года. В 2019 году исследовали Землю Франца-Иосифа: проводили промеры глубин проливов, установили максимальную глубину Карского моря - 634 метра. Были обнаружены пять новых островов, образовавшихся в ходе таяний ледников.
А в прошлом году одновременно работали два экспедиционных отряда. Первый провел историко-культурные и комплексные биологические исследования побережья острова Северный архипелага Новая Земля. На севере острова найдены деревянные кресты экспедиции лейтенанта Георгия Седова в 1912 -1913 годов. На острове Баренца нашли продовольственное депо австро-венгерской экспедиции 1872 года (собственно, тогда и открыли архипелаг Земля Франца-Иосифа).
Интересные детали: хлеб не пережил хранения, а вот гороховая колбаса достойно выдержала "арктическую заморозку". Есть ее, конечно, ученые не рискнули, но в целом продукт достойно сохранился.
Также во время прошлой экспедиции впервые были изучены места дислокации двух артиллерийских батарей, выставленных в 1942 году в море после рейдерских действий германского линкора "Адмирал Шеер" в Карском море.
В 2021 году главные экспедиции проекта связаны с исследованием Южного острова архипелага Новая Земля. Среди прочих задач - закрыть проблему "беспризорности" объектов культурного наследия в Арктике. РГО также поможет и в организации доступных видов арктического туризма в регионе.
Представитель Северного флота Сергей Зинченко рассказал о необычной акции: школьники по космическим снимкам нашли новый остров в архипелаге Новая Земля, а экспедиция подтвердила его наличие.
Заместитель директора Музейно-выставочного центра освоения Арктики Павел Филин заинтриговал присутствующих: "Над островом Беннетта (он в группе островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море) наблюдается гигантский газовый шлейф в 1 тысячу километров. Что это, вулкан в центре Арктики или некое малоизученное метеоявление? Ответа пока нет".
В кулуарах Павел Филин рассказал журналистам еще об одной находке в Арктике - самой древней стоянке человека. И даже допустил аналогию с фантастической "Землей Санникова". Изюминка в том, что пребывания человека датируются невероятной датой - 9 тысяч лет назад. Пока рано говорить, что это были за люди. Да и надо принять во внимание, что и география, и климат тогда был другими. Но кто знает, возможно, эти исследования приведут к тому, что придется переписывать учебники по древнему миру. А это уже события не национального, а мирового уровня.