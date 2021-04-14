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14.04.2021 14:06
Рубрика: Власть

Путин заявил о возможном круглогодичном движении по Северному морскому пути

Текст: Кира Латухина
Фото: "Росэлектроника"/ Ростех Фото: "Росэлектроника"/ Ростех
Фото: "Росэлектроника"/ Ростех

В ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, не исключил президент Владимир Путин на заседании президиума Русского географического общества (РГО).

Фото: iStock
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"Все активнее и активнее мы приступаем к хозяйственному освоению Арктики​​​", - констатировал Владимир Путин. Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот. Таких гигантов, как атомный ледокол "Лидер" еще никогда никто не делал, сравнил он.

"Вчера только говорили о том, что в самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Так наверняка оно и будет", - уверен президент.

Северный флот и РГО проведут в Арктике совместные экспедиции

Текст: Игорь Елков
На проходящем в Москве заседании Попечительского совета Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал о четвертом по счету сезоне арктических экспедиций.

Это масштабной проект РГО и Северного флота по исследованию арктических архипелагов. Первая комплексная экспедиция в рамках проекта прошла на архипелаге Новая Земля еще весной 2018 года. В 2019 году исследовали Землю Франца-Иосифа: проводили промеры глубин проливов, установили максимальную глубину Карского моря - 634 метра. Были обнаружены пять новых островов, образовавшихся в ходе таяний ледников.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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А в прошлом году одновременно работали два экспедиционных отряда. Первый провел историко-культурные и комплексные биологические исследования побережья острова Северный архипелага Новая Земля. На севере острова найдены деревянные кресты экспедиции лейтенанта Георгия Седова в 1912 -1913 годов. На острове Баренца нашли продовольственное депо австро-венгерской экспедиции 1872 года (собственно, тогда и открыли архипелаг Земля Франца-Иосифа).

Интересные детали: хлеб не пережил хранения, а вот гороховая колбаса достойно выдержала "арктическую заморозку". Есть ее, конечно, ученые не рискнули, но в целом продукт достойно сохранился.

Также во время прошлой экспедиции впервые были изучены места дислокации двух артиллерийских батарей, выставленных в 1942 году в море после рейдерских действий германского линкора "Адмирал Шеер" в Карском море.

В 2021 году главные экспедиции проекта связаны с исследованием Южного острова архипелага Новая Земля. Среди прочих задач - закрыть проблему "беспризорности" объектов культурного наследия в Арктике. РГО также поможет и в организации доступных видов арктического туризма в регионе.

Представитель Северного флота Сергей Зинченко рассказал о необычной акции: школьники по космическим снимкам нашли новый остров в архипелаге Новая Земля, а экспедиция подтвердила его наличие.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Заместитель ​ директора Музейно-выставочного центра освоения Арктики Павел Филин заинтриговал присутствующих: "Над ​ островом Беннетта (он в группе островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море) наблюдается гигантский газовый шлейф в 1 тысячу километров. Что это, вулкан в центре Арктики или некое малоизученное метеоявление? Ответа пока нет".

В кулуарах Павел Филин рассказал журналистам еще об одной находке в Арктике - самой древней стоянке человека. И даже допустил аналогию с фантастической "Землей Санникова". Изюминка в том, что пребывания человека датируются невероятной датой - 9 тысяч лет назад. Пока рано говорить, что это были за люди. Да и надо принять во внимание, что и география, и климат тогда был другими. Но кто знает, возможно, эти исследования приведут к тому, что придется переписывать учебники по древнему миру. А это уже события не национального, а мирового уровня.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Арктика: битва за ресурсы

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