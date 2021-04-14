Развитие технологий в вузах получит поддержку

Россия создает условия для развития молодых технологичных стартапов. Это вписывается в новый тренд господдержки науки: коммерциализация стала одной из составляющих новой научно-инновационной системы, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая в Совете Федерации.

Возвращение науки в вузы - позитивный тренд, обратил внимание вице-премьер. Он напомнил о мировом опыте создания многих технологичных проектов на базе вузов. Например, со студенческих стартапов начинали крупнейшие мировые компании - Facebook, Google, Dell. В России также есть хорошие примеры - "ВКонтакте", "Яндекс", "Билайн". "Эту культуру надо развивать, - подчеркнул Чернышенко. - Ключевой фактор - технологический предприниматель, он превращает научные исследования в продукты бизнеса, идет на риск и масштабирует исследования".

Сейчас Россия по относительному числу стартапов в 15 раз отстает от Германии и в 37 от Сингапура, что, по мнению вице-премьера, недопустимо. "Обидным" он также назвал 80-е место, которое Россия занимает по предпринимательской активности. "В мировой практике четверть всех стартапов рождается в университетах. В России этот показатель - всего 3%", - рассказал Чернышенко.

Государство создает условия, чтобы раскрыть потенциал будущих предпринимателей, - появилась программа "Стартап как диплом", когда студенты не пишут теоретическую научную работу, а создают работающий стартап, защищают его вместо диплома, формируют предпринимательские компетенции. Более 40 вузов в Дальневосточном, Сибирском, Южном и Северо-Западном федеральных округах уже используют эту технологию. "Мы также открываем стартап-студии и акселераторы в университетах во всех регионах, которые будут использовать этот опыт и масштабировать его в технологических компаниях", - поделился Чернышенко. Государство ориентируется на создание 30 тысяч новых стартапов. В это направление планируется привлечь более 80 млрд руб. инвестиций. Развитие стартапов должно обеспечить более 50 тыс. новых рабочих мест.

"На науку и исследования в России тратятся немалые средства. Это колоссальная сумма в 1,3 трлн рублей", - добавил вице-премьер. Достижения научных организаций становятся практическими разработками, а бизнес при этом выступает заказчиком. Поэтому коммерциализация науки - очень важный элемент, двигатель развития. Сейчас многие научные проекты не доходят до практической реализации, так как нет бизнеса, который может их поддержать, взять на себя оплату их развития и внедрения. Здесь не обойтись без господдержки. Задача государства - достичь кратного увеличения отдачи на каждый вложенный в развитие науки рубль, подчеркнул Чернышенко.