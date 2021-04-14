Более половины Тамбова осталось без тепла после аварии на ТЭЦ

Обрушение диспетчерской со щитом управления на ТЭЦ в Тамбове оставило без тепла и горячей воды более половины города, сообщили "РГ" в администрации города.

По данным ПАО "Квадра", вышедшая из строя ТЭЦ обслуживает 60 процентов населения города. Для социальных объектов энергетики ищут варианты переключения.

Напомним, обрушение кровли и третьего этажа административного здания ТЭЦ в проезде энергетиков произошло в 4.40. В пострадавших помещениях находились диспетчерская и щит управления ТЭЦ. Спасатели достали из-под завалов двух сотрудников предприятия, они госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники МЧС и криминалисты, СК начал проверку обстоятельств ЧП.