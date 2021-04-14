На территории бывшего АЗЛК теперь делают детали для Ferrari

В технополисе "Москва", который занимает часть площадей бывшего АЗЛК в Печатниках, приступили к производству композитных кузовных панелей для автомобилей премиум-марок, об этом сообщил Департамент инвестиционной и промышленной политики столицы. Новую продукцию освоило научно-производственное объединение "Композит", резидент технополиса.

"Новая продукция представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini, Mercedes и пополнит портфель компании из более чем двух тысяч деталей из композитных материалов. Наличие передовых технологий позволяет резиденту производить изделия на одном уровне с крупными автомобильными концернами. Порядка 40 процентов новых произведенных деталей для премиального автопрома будет отправлено на экспорт", - цитирует руководителя Департамента Александра Прохорова пресс-служба ведомства.

Новую продукцию в основном приобретают дилеры мировых автоконцернов, уточнил генеральный директор НПО "Композит" Михаил Филимонов. То есть речь идет о деталях для тюнинга, а не для первичной комплектации автомобилей.

"В результате реализации проекта новые автомобили оснащаются российским продуктом, то есть осуществляются локализация производства и импортозамещение. Потребителям не требуется заказывать эти компоненты с зарубежных заводов. На площадке в Печатниках они выпускаются по той же технологии, с тем же уровнем качества", - говорит Филимонов.