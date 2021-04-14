Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.04.2021 11:30
Рубрика: Российский автопром

На территории бывшего АЗЛК теперь делают детали для Ferrari

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ferrari. Фото: Пресс-служба Ferrari.
Фото: Пресс-служба Ferrari.

В технополисе "Москва", который занимает часть площадей бывшего АЗЛК в Печатниках, приступили к производству композитных кузовных панелей для автомобилей премиум-марок, об этом сообщил Департамент инвестиционной и промышленной политики столицы. Новую продукцию освоило научно-производственное объединение "Композит", резидент технополиса.

Фото: Пресс-служба Ferrari.
Суд решает, кому отдать угнанный 18 лет назад суперкар Ferrari F50

"Новая продукция представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini, Mercedes и пополнит портфель компании из более чем двух тысяч деталей из композитных материалов. Наличие передовых технологий позволяет резиденту производить изделия на одном уровне с крупными автомобильными концернами. Порядка 40 процентов новых произведенных деталей для премиального автопрома будет отправлено на экспорт", - цитирует руководителя Департамента Александра Прохорова пресс-служба ведомства.

Новую продукцию в основном приобретают дилеры мировых автоконцернов, уточнил генеральный директор НПО "Композит" Михаил Филимонов. То есть речь идет о деталях для тюнинга, а не для первичной комплектации автомобилей.

"В результате реализации проекта новые автомобили оснащаются российским продуктом, то есть осуществляются локализация производства и импортозамещение. Потребителям не требуется заказывать эти компоненты с зарубежных заводов. На площадке в Печатниках они выпускаются по той же технологии, с тем же уровнем качества", - говорит Филимонов.