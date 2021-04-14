Названа причина крупного ДТП с автобусом в Москве

Предварительной причиной крупной аварии с автобусом в Москве стал инфаркт водителя "Мосгортранса". Об этом сообщает Telegram-канал городского департамента транспорта.

Как сообщает гендиректор предприятия Леонид Антонов, предрейсовый медосмотр не выявил проблем со здоровьем у водителя. Как ранее сообщалось, в "Мосгортрансе" ведется служебная проверка.

Напомним, что автобус попал в аварию на Марксистской улице. Машина врезалась в фонарный столб. Травмы получили семь человек, в том числе и водитель.