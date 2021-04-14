Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве посетителя фитнес-клуба

Сутки потребовались оперативникам, чтобы найти и задержать человека, который, по мнению СК, стрелял в посетителя элитного фитнес-клуба в Москве.

О мотивах убийства и кто был этот человек, Следственный комитет не говорит. Само дело расследуется Следственным управлением по Северо-Западному административному округу СК по Москве. Возбуждено дело по двум статьям - убийство и незаконный оборот оружия.

В СК подчеркивают, что быстро установить личность и задержать гражданина получилось в результате совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета, сотрудников ФСБ и столичного уголовного розыска ГУ МВД.

Напомним, днем 12 апреля мужчина, находясь в помещении тренажерного зала на улице Авиационной, произвел в потерпевшего 1981 года рождения не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Сначала уехал на городском транспорте и попал на камеры видеонаблюдения, потом пересел на такси.

Сейчас в жилище, где скрывался фигурант, идут обыски. В ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение ГСУ СК России по Москве для проведения необходимых следственных действий.