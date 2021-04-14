Потушен пожар под Воронежем, уничтоживший 12 домов

Пожар в воронежском селе Мечетка, уничтоживший 12 строений, из них восемь жилых, ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по региону. Пожарные боролись с огнем почти сутки.

Загорелась Мечетка по печально известному сценарию: кто-то из селян стал сжигать сухую траву на своем участке, сильный ветер подхватил пламя и разнес по всему полю. Потом ветер изменился и огонь вернулся в село.

Погорельцев поселили в развернутом МЧС пункте временного размещения, власти разрабатывают механизм помощи им. Тем временем МЧС вновь призывает селян не сжигать сухую траву и мусор. "Сейчас это самоубийственные действия", - сказал руководитель пресс-службы регионального главка Сергей Хренов.

За вторник спасатели выполнили порядка 150 выездов на ландшафтные пожары. Два из них происходили на окраинах Воронежа, один угрожал городской больнице. Пострадавших нет.