Семь человек пострадали в аварии автобуса в центре Москвы

Семь человек получили травмы в результате аварии автобуса в центре Москвы. Такие данные приводятся на канале департамента транспорта города в Telegram.

ДТП произошло в среду в 7.30 на Марксистской улице. В него попал автобус маршрута № 901. Один из пострадавших - водитель. По предварительным данным, ему внезапно стало плохо, после чего машина потеряла управление и врезалась в мачту освещения.

У водителя диагностированы множественные ушибы головы и ног. Его и двух пассажиров увезли в больницу, остальные отказались от госпитализации.

Отмечается, что 42-летний водитель работает в "Мосгортрансе" уже 19 лет. Попавший в аварию автобус "ЛиАЗ" был произведен в 2018 году. Перед рейсом машина, как положено, прошла техосмотр, а водитель - медицинский контроль. По этому факту в "Мосгортрансе" назначена служебная проверка.