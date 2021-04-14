Температура в Москве повторила рекорд 1962 года

В Москве снова повторен температурный рекорд - к 14:00 воздух прогрелся до плюс 20,8 градуса. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он рассказал, что в столице второй день подряд фиксируется рекордное тепло. В среду на базовой станции ВДНХ к 14.00 термометры показали плюс 20,8, что сопоставимо с показаниями 1962 года.

По словам синоптика, окончательные данные будут сняты после 21.00. Не исключено, что рекорд будет побит.

Во второй половине недели, правда, температура воздуха в Москве снова понизится. В выходные, например, в дневные часы ожидается до +13...+14.