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14.04.2021 12:21
Рубрика: Происшествия

В Тамбове возбудили дело после обрушения здания ТЭЦ

Текст: Элина Труханова

В Тамбове возбуждено уголовное дело после обрушения кровли и верхнего этажа одного из зданий на территории ТЭЦ.

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Напомним, кровля и третий, верхний, этаж здания главного щита управления производственного подразделения Тамбовской ТЭЦ ПАО "Квадра - Тамбовская генерация" рухнули 14 апреля около четырех часов утра.

- В момент обрушения в здании находилась дежурная группа из четырех человек. Двое из них, начальник смены и дежурный инженер, оказались под завалами, - рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.

Мужчин извлекли из-под завалов и доставили в больницу. О полученных ими травмах ничего не сообщается.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность". В СУ СК сообщили, что следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Допрашиваются руководство и сотрудники организации, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания, изымается документация.

В ведомстве уточнили, что рухнувшая постройка была введена в эксплуатацию в 1960 году.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов

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