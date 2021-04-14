В Приморье установят ценность найденного под площадью 100-летнего тоннеля

Эксперты установят историко-культурную ценность тоннеля, который строители нашли под центральной площадью Владивостока, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

По словам заместителя руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Алексея Зуева, сейчас работы на месте объекта приостановлены. "Пятно" застройки огорожено металлическим забором.

Ориентируясь на снимки и видеосъемку объекта, эксперт, как и диггеры, предположил, что тоннель был частью старой системы водоотведения города, которая в наше не используется. Высокая степень сохранности объясняется тем, что при строительстве площади в советское время система была засыпана.

"Долгое время не поступал воздух, поэтому естественным образом произошла консервация, было предотвращено дальнейшее разрушение", - пояснил Зуев, отметив, что в ближайшее время предстоит установить историко-культурную ценность объекта.

Порядок действий определен постановлением властей Приморья. Сначала информацию вынесут на рассмотрение общественного совета при инспекции по охране объектов культурного наследия Приморья, куда входят эксперты, краеведы, архитекторы. Затем сооружение изучат, опишут, после чего примут решение, как сохранить объект. Его могут законсервировать, либо обеспечить доступ, в любом случае говорить о конкретном решении пока рано, подчеркнул Алексей Зуев.

Напомним, накануне во Владивостоке под центральной площадью, где идет строительство фонтана, рабочие обнаружили старинный тоннель. По мнению руководителя диггер-клуба Артура Романенко, объект мог быть построен более 100 лет назад. Судя по отделке стен, потолка, пола тоннеля, где применялась каменно-бутовая кладка, этот объект может быть дореволюционным дренажным коллектором, которые строили китайские рабочие.