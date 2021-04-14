Возбуждено дело о гибели рабочего при пожаре на сахалинском заводе

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 217 УК РФ) возбудили после пожара на нефтеперерабатывающем заводе АО "Петросах" в Смирныховском районе Сахалинской области.

Напомним, что ЧП произошло 8 апреля. Сильные ожоги получил 65-летний сотрудник предприятия.

По информации СУ СК региона, мужчина пришел в помещение установки смешения бензиновых фракций, чтобы отобрать пробы и выключить насос. В этот момент произошло возгорание оборудования. У рабочего было обожжено 80 процентов тела. Медики не смогли спасти ему жизнь.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы, будут оценены действия ответственных за соблюдение на предприятии требований безопасности.