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14.04.2021 10:10
Рубрика: Происшествия

Возбуждено дело о гибели рабочего при пожаре на сахалинском заводе

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 217 УК РФ) возбудили после пожара на нефтеперерабатывающем заводе АО "Петросах" в Смирныховском районе Сахалинской области.

Фото: Андрей Бессонов/ РИА Новости
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Напомним, что ЧП произошло 8 апреля. Сильные ожоги получил 65-летний сотрудник предприятия.

По информации СУ СК региона, мужчина пришел в помещение установки смешения бензиновых фракций, чтобы отобрать пробы и выключить насос. В этот момент произошло возгорание оборудования. У рабочего было обожжено 80 процентов тела. Медики не смогли спасти ему жизнь.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы, будут оценены действия ответственных за соблюдение на предприятии требований безопасности.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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