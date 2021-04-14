В Кирове директора комбината питания наказали после мытья котлет

Начальника комбината продовольствия и социального питания Кирова наказали после видео с отмыванием котлет в столовой одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства показала, что продукты в комбинате хранились без соблюдения температурного режима. Также были выявлены несоблюдения требований при организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Прокуратура выписала директору комбината представление устранить все нарушения.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудница школьной столовой отмывала не съеденные детьми котлеты от гарнира и складывала их в большой поднос. Люди заподозрили, что эти котлеты скормят ученикам в следующий раз, однако руководитель комбината питания позже рассказал, что женщины мыла котлеты, чтобы унести их домой в связи с тяжелым материальным положением семьи.