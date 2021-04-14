Первый концерт всероссийского тура "Молодые звезды классической музыки" состоялся в Нижегородском театре оперы и балета имени А. С. Пушкина 3 апреля 2021 года.

18-летняя пианистка Анастасия Махамендрикова, как и другие исполнители, удостоилась оваций зала и благодарности оркестра и дирижера Юрия Медяника. Фото: Владимир Волков/Нижегородский театр оперы и балета

По словам исполнительного продюсера проекта Дарьи Терентьевой, цель тура - привлечь в концертные залы молодых зрителей, показать им, что классическая музыка может быть современной. И главное доказательство тому - молодые, можно даже сказать юные, исполнители.

Всего в туре, который пройдет по российским городам-миллионникам, а завершится гала-концертом в День защиты детей, 1 июня, в московском концертном зале "Зарядье", задействовано восемь музыкантов. В Нижнем свое исполнительское искусство демонстрировали пятеро: Анастасия Ушакова (виолончель, 19 лет), Анастасия Махамендрикова (фортепиано, 18 лет), Эрик Мирзоян (кларнет, 18 лет), Варвара Кутузова (фортепиано, 17 лет), Анна Савкина (скрипка, 26 лет). Несмотря на молодой возраст, все они уже имеют опыт выступлений как в концертах, так и на различных международных конкурсах.

Каждый концерт тура будет по-своему уникальным. Хотя бы потому, что ни в одном городе программа не повторится. В Нижнем Новгороде оригинальность концерту придало и то, что он состоялся в театре, тогда как в остальных городах принимать исполнителей будут филармонические площадки.

- Наших оркестрантов вдохновил концерт. Во-первых, мы играли вместе с замечательными солистами. Во-вторых, исполнялись новые для нас произведения, а это всегда вызов. В-третьих, оркестранты видели заполненный зрительный зал, что для них в новинку, все-таки чаще приходится играть в оркестровой яме, - рассказал главный дирижер оперного театра Юрий Медяник.

По его словам, цель, поставленная перед проектом, в Нижнем Новгороде достигнута: среди слушателей было много молодежи, ради которой все и затевалось.