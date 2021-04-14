В Саранске запустят производство отечественных лекарств от рака

Об этом стало известно в ходе посещения предприятия полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым и врио главы РМ Артемом Здуновым. О новых импортозамещающих проектах саранских фармпроизводителей гостям рассказали председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый и исполнительный директор "Биохимика" Дмитрий Земсков.
Напомним, что именно на этом предприятии в минувшем году был разработан и запущен в производство первый отечественный препарат для лечения COVID-19, получивший постоянную регистрацию. Создать его удалось всего за три месяца. Для того чтобы обеспечить потребности российских клиник в новом лекарстве, завод сумел с сентября до декабря 2020-го увеличить объемы выпуска новинки в 10 раз - со 100 тысяч до миллиона упаковок в месяц. Сейчас вводятся новые мощности для наращивания производства до 2 миллионов упаковок в месяц.
Еще одним вкладом в борьбу с пандемией стало увеличение выпуска антибиотиков для лечения последствий коронавируса: за второе полугодие 2020-го это показатель вырос на 32 процента.
А два месяца назад, в феврале, на предприятии была запущена ампульная линия, оснащенная современным оборудованием. Это позволит удвоить производство лекарств в ампулах - до 15 миллионов единиц в месяц.
Напомним, что накануне в Саранске прошло заседание Ассоциации законодательных органов госвласти регионов ПФО под руководством полномочного представителя президента в округе Игоря Комарова.
Одной из главных тем встречи стала борьба с коронавирусом. Как отметил Игорь Комаров, по сравнению с прошлым годом ситуация в регионах округа улучшилась, но расслабляться нельзя - не исключена третья волна пандемии. Поэтому вопрос снятия отдельных ограничительных мер необходимо тщательно контролировать.