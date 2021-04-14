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14.04.2021 18:07
Рубрика: Общество

В Саранске запустят производство отечественных лекарств от рака

Текст: Алина Романова (Саранск)
К концу текущего года на саранском заводе "Биохимик" будет запущено производство полного цикла препаратов для лечения онкологических заболеваний. Кроме того, здесь ведется работа над созданием уникального для страны антибиотика широкого спектра действия.
Ранее здесь был разработан и запущен в производство первый отечественный препарат для лечения COVID-19, получивший постоянную регистрацию. Фото: Николай Гагарин Ранее здесь был разработан и запущен в производство первый отечественный препарат для лечения COVID-19, получивший постоянную регистрацию. Фото: Николай Гагарин
Ранее здесь был разработан и запущен в производство первый отечественный препарат для лечения COVID-19, получивший постоянную регистрацию. Фото: Николай Гагарин

Об этом стало известно в ходе посещения предприятия полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым и врио главы РМ Артемом Здуновым. О новых импортозамещающих проектах саранских фармпроизводителей гостям рассказали председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый и исполнительный директор "Биохимика" Дмитрий Земсков.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Напомним, что именно на этом предприятии в минувшем году был разработан и запущен в производство первый отечественный препарат для лечения COVID-19, получивший постоянную регистрацию. Создать его удалось всего за три месяца. Для того чтобы обеспечить потребности российских клиник в новом лекарстве, завод сумел с сентября до декабря 2020-го увеличить объемы выпуска новинки в 10 раз - со 100 тысяч до миллиона упаковок в месяц. Сейчас вводятся новые мощности для наращивания производства до 2 миллионов упаковок в месяц.

Еще одним вкладом в борьбу с пандемией стало увеличение выпуска антибиотиков для лечения последствий коронавируса: за второе полугодие 2020-го это показатель вырос на 32 процента.

А два месяца назад, в феврале, на предприятии была запущена ампульная линия, оснащенная современным оборудованием. Это позволит удвоить производство лекарств в ампулах - до 15 миллионов единиц в месяц.

Напомним, что накануне в Саранске прошло заседание Ассоциации законодательных органов госвласти регионов ПФО под руководством полномочного представителя президента в округе Игоря Комарова.

Одной из главных тем встречи стала борьба с коронавирусом. Как отметил Игорь Комаров, по сравнению с прошлым годом ситуация в регионах округа улучшилась, но расслабляться нельзя - не исключена третья волна пандемии. Поэтому вопрос снятия отдельных ограничительных мер необходимо тщательно контролировать.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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