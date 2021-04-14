Вице-мэр Пензы уволился после подозрений в вымогательстве взятки

Вице-мэр Пензы Герман Дорофеев освободил должность после подозрения в вымогательстве взятки в крупном размере.

Напомним, в понедельник врио главы региона Олег Мельниченко на оперативном совещании с главами районов сообщил, что в его распоряжении находится запись телефонного разговора, в которой вице-мэр требует десять миллионов рублей от предпринимателя за посреднические услуги. Мельниченко пообещал передать улики в правоохранительные органы, а мэру Пензы Андрею Лузгину рекомендовал принять кадровое решение.

Как подтвердили "РГ" в пресс-службе администрации Пензы, договор с Дорофеевым расторгнут по соглашению сторон. Со среды он больше не работает в мэрии.

Должность вице-мэра он занимал с февраля 2020 года. Тогда Дорофеев стал пятым заместителем главы администрации Пензы Андрея Лузгина и курировал работу муниципальных предприятий, закупки, распоряжение имуществом и земельный контроль. Ранее он возглавлял государственное унитарное предприятие "Областная газоэнергетическая компания", до этого был заместителем руководителя межрегионального территориального управления Росимущества в Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Пензенской области. За 2019 год Дорофеев задекларировал доход в 1,2 миллиона рублей. В собственности у него ничего не было.

Пензенцам вице-мэр Дорофеев запомнился в связи с сокращением движения троллейбусов и резким повышением цен в частных автобусах и маршрутках, угрозой банкротства МУП "Спецбюро", которое оказывало похоронные услуги, а также скандалами с выделением земельных участков.