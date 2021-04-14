Вице-мэр Пензы уволился после подозрений в вымогательстве взятки

Новости

Из-под рухнувшей ТЭЦ в Тамбове достали двух человек 08:48
Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры 08:41
Умер актер из "Будней уголовного розыска" Борис Мирус 08:40
Ольга Бузова объяснила, почему отказалась вести "Дом 2" 08:27
Вышел русский трейлер продолжения "Телохранителя киллера" 08:14
Вышел первый русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера 08:06
Роспотребнадзор рассказал об антителах к коронавирусу 07:53
Треть ресторанов в Финляндии оказалась на грани банкротства 07:42
На побережье Владивостока нашли умирающего детеныша дельфина 07:32
Полицейский застрелил подростка в американском штате Мэриленд 06:55
Гериатр рассказала о подготовке пожилых людей к дачному сезону 06:41
Диетолог объяснила, какое молоко может нанести вред 06:30
В Приморье "оцифруют" города 06:24
Крыша и часть стены административного здания обрушились в Тамбове 06:09
Эксперт рассказал, почему ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти Россией 06:00
Панарин превзошел рекорд Мессье по набранным в 100 матчах очкам 05:36
В МИД РФ рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT 05:33
Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Филадельфию" 05:07
В нацпарке Хабаровского края нашли мертвого краснокнижного тигра 05:06
Постпред РФ в Вене оценил решение Ирана по обогащению урана 04:55
Вильфанд рассказал о погоде предстоящим летом 04:43
На Камчатке возбудили дело после аварии с вертолетом 04:17
Пелоси пригласила Байдена выступить в конгрессе с первой речью 03:44
В Литве пенсионер умер сразу после прививки от коронавируса 03:12
Пушков посоветовал Байдену расстаться с иллюзиями до встречи с Путиным 03:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 07:54
Рубрика: Власть

Вице-мэр Пензы уволился после подозрений в вымогательстве взятки

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Пресс-служба администрации Пензы Фото: Пресс-служба администрации Пензы
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Вице-мэр Пензы Герман Дорофеев освободил должность после подозрения в вымогательстве взятки в крупном размере.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Мельниченко отправил в отставку пензенское правительство

Напомним, в понедельник врио главы региона Олег Мельниченко на оперативном совещании с главами районов сообщил, что в его распоряжении находится запись телефонного разговора, в которой вице-мэр требует десять миллионов рублей от предпринимателя за посреднические услуги. Мельниченко пообещал передать улики в правоохранительные органы, а мэру Пензы Андрею Лузгину рекомендовал принять кадровое решение.

Как подтвердили "РГ" в пресс-службе администрации Пензы, договор с Дорофеевым расторгнут по соглашению сторон. Со среды он больше не работает в мэрии.

Должность вице-мэра он занимал с февраля 2020 года. Тогда Дорофеев стал пятым заместителем главы администрации Пензы Андрея Лузгина и курировал работу муниципальных предприятий, закупки, распоряжение имуществом и земельный контроль. Ранее он возглавлял государственное унитарное предприятие "Областная газоэнергетическая компания", до этого был заместителем руководителя межрегионального территориального управления Росимущества в Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Пензенской области. За 2019 год Дорофеев задекларировал доход в 1,2 миллиона рублей. В собственности у него ничего не было.

Пензенцам вице-мэр Дорофеев запомнился в связи с сокращением движения троллейбусов и резким повышением цен в частных автобусах и маршрутках, угрозой банкротства МУП "Спецбюро", которое оказывало похоронные услуги, а также скандалами с выделением земельных участков.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Пушков посоветовал Байдену расстаться с иллюзиями до встречи с Путиным
В МИД РФ рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT
Шойгу заявил о переброске к границам России войск США и НАТО
Трудовые договоры россиян станут электронными
Вильфанд рассказал о погоде предстоящим летом
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил