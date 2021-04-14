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14.04.2021 13:19
Рубрика: Экономика

Юрий Борисов: В России настали времена агрессивной промышленной политики

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

В среду, 14 апреля, после двух дней работы Молодежной площадки "Поколение-2030" Красноярского экономического форума начались мероприятия его деловой программы. Они посвящены ключевым направлениям повестки развития России в сфере экономики, привлечения инвестиций, цифровизации, передовых производственных технологий, ресурсов и энергетики, экологии и пространственного развития.

Фото: REUTERS/Ruben Sprich
Нуриэль Рубини на КЭФ-2021 рассказал о рисках экономики из-за пандемии

Напомним, тема КЭФ-2021 - "Экономика и пандемия: Российский взгляд". Центральное событие первого дня деловой программы форума - планарное заседание, модератором которого выступила российский журналист Марианна Максимовская. Участники - представители крупнейших российских компаний, органов федеральной и региональной власти, институтов развития, международные эксперты в области экономики.

Первым спикером пленарки стал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Во время сеанса видеосвязи с участниками КЭФ он рассказал о двух вариантах стратегии выхода из кризиса. Она может быть, по словам вице-премьера, относительно мягкой или агрессивной. Борисов назвал себя приверженцем агрессивной стратегии, связанной с реализацией на фоне пандемии крупных инфраструктурных проектов, которые могут сыграть роль толчка для развития экономики.

Наступили времена более агрессивной промышленной политики, полагает политик. Речь идет о своеобразном рывке в развитии ряда ключевых отраслей. Например, транспортной. Особое внимание в стране уделяется военному судостроению, а гражданское "всегда немного отставало". Между тем сегодня есть реальный спрос на различные типы гражданских судов. Нужно найти механизмы (среди них - снижение ставки лизинга), которые стимулировали бы их массовое производство. Это касается и автомобилестроения, и авиации.

В продолжение темы крупных инфраструктурных проектов зампред правительства отметил: президент России Владимир Путин дал поручение к 1 мая подготовить проекты, которые могли бы серьезно улучшить динамику развития нашей экономики.

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