В Барнауле СК начал проверку обрушения трубы на ТЭЦ-2

Следственные органы Алтайского края начали процессуальную проверку по факту обрушения дымовой трубы на Барнаульской ТЭЦ-2. Следователи будут выяснять, почему трубу вовремя не отремонтировали, уточнили в ведомстве.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева, по предварительным данным, в 2020 году эту дымовую трубу обследовали специалисты и выдали предписание, что ее можно эксплуатировать только после ремонта. "Но, несмотря на это, руководство Барнаульской генерации не приняло мер, чтобы восстановить работоспособность объекта. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства обрушения трубы. Им предстоит дать оценку действиям должностных лиц - были ли ими нарушены требования промышленной безопасности", - подчеркнула представитель следственного управления.

Напомним, 11 апреля на Барнаульской ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение дымовой трубы №2, что привело к ограничению подачи тепла и горячей воды в жилые дома и социальные учреждения города.

Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, 120-метровая вторая дымовая труба Барнаульской ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию в 1959 году. В 2008-м ее капитально ремонтировали, а в 2017-м проводился текущий ремонт. После технического обследования в августе 2020-го очередной капремонт был запланирован на 2022 год на сумму 5,9 миллиона рублей.

В компании подчеркнули, что в результате обрушения трубы не было полного отключения подачи тепла и горячей воды. Более половины потребителей ТЭЦ-2 были оперативно переведены на другие источники теплоснабжения - подключены к ТЭЦ-3 и водогрейной котельной. "Также было запущено резервное оборудование ТЭЦ-2. В течение двух дней после аварии была несколько снижена температура теплоносителя, но к 14 апреля все параметры теплоснабжения потребителей были восстановлены", - отметили в СГК.