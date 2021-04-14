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14.04.2021 15:35

Транснефть - Западная Сибирь признана лучшей по промышленной безопасности среди предприятий "Транснефть"

АО "Транснефть - Западная Сибирь" признано лучшим среди дочерних предприятий ПАО "Транснефть" по результатам работы в области промышленной безопасности в 2020 году.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

По итогам корпоративного конкурса было отмечено, что в полном объеме реализованы программы технического освидетельствования основного и вспомогательного оборудования, внутритрубной диагностики и обследования резервуарных парков перекачивающих станций, своевременно проводятся планово-предупредительные ремонты.

Кроме того, планомерно реализуются мероприятия по развитию информационных технологий в области промышленной безопасности. В АО "Транснефть - Западная Сибирь" была введена в промышленную эксплуатацию Единая система диспетчерского управления, а также реализована возможность проверки знаний сотрудников в области промышленной безопасности с применением дистанционных технологий.

В 2020 году на производственных объектах предприятия инспекторы Ростехнадзора провели 17 проверок, по результатам которых не выявлено замечаний. В АО "Транснефть - Западная Сибирь" отсутствуют случаи производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Также акционерное общество отмечено дипломами ПАО "Транснефть" в области охраны труда (3 место) и природоохранной деятельности (3 место).

В 2020 году затраты АО "Транснефть - Западная Сибирь" на охрану окружающей среды составили 97 млн рублей. Средства были направлены, в том числе, на обновление материально-технической базы эколого-аналитических лабораторий, мониторинг состояния окружающей среды, сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий. 138 млн рублей было направлено на строительство инновационной установки рекуперации паров нефтепродуктопроводов при наливе в железнодорожные цистерны на ЛПДС "Сокур". Данное оборудование значительно уменьшает концентрацию паров в воздухе за счет использования конденсатно-абсорбционной технологии и обеспечивает высокий уровень экологической безопасности производственного объекта.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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