Директор Ледового дворца в Пскове уволился после концерта Клавы Коки

Директор псковского Ледового дворца уволился по собственному желанию. Этому предшествовал скандальный концерт Niletto и Клавы Коки, который прошел с грубым нарушением противовирусных требований.

Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сегодняшней пресс-конференции. По мнению главы региона, Иван Штылин "поступил по-мужски": организаторы должны исполнять установленные требования.

Напомним, концерт популярных исполнителей прошел 3 апреля в Ледовом дворе со многими нарушениями: не соблюдался масочный режим и социальная дистанция, а заполняемость зала оказалась больше разрешенной.

Областные власти назвали это тотальным неуважением ко всем, кто следует мерам предосторожности, и инициировали служебную проверку. Она еще идет и, по словам губернатора, не факт, что в отношении Ивана Штылина было бы вынесено служебное решение. Но с уверенностью можно говорить о том, что организаторов скандального концерта оштрафуют. Сумму определит суд.